MATOPAT ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ AMBULEX NITRYL НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ L N50 ПАР

|Вид товара:
|Медицинские изделия
|Производитель:
|ТЗМО С.А., АО
|Страна происхождения:
|Польша
|Форма выпуска и упаковка:
|Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные размер L - 50 пар (100шт) в уп
|Температура хранения:
|от 10 °C до 40 °C
|Беречь от детей:
|Да
|Хранить в защищенном от света месте:
|Да
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|Категория
|Подкатегория
|Бренд
|Тип
|Количество в упаковке (пар)
|Назначение
|Особенности
|По материалу
|Размер
|Стерильность
нитрил (синтетический каучук)
Покрытие: полимерное
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные под товарным знаком «matopat»: Ambulex Nitryl нитриловые неопудренные.
Перчатки универсальной формы, текстурированные на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов.
Удобный вид упаковки, обеспечивает подачу перчаток по штучно. Можно использовать с настенными диспенсерами.
Доступны в размерах: XS, S, M, L, XL
Отделка: гладкая поверхность, текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата инструментов
Форма: амбидекстральные,
Цвет: синий
Длина перчатки от кончика среднего пальца до валика ≥240 мм.
Одинарная толщина пальца ≥0.24 ±0,02 мм
Одинарная толщина ладони ≥0.16 ±0,02 мм
Одинарная толщина манжеты ≥0.10 ±0,01 мм
Герметичность: AQL 1.5
Стандарт: EN 455, EN 420, ASTM F 1671, ГОСТ Р 52239-2004
Наличие сертификата ISO 13485:2003, 9001:2000
Срок годности 5 лет
Без лицензии
Перчатки предназначены для проведения медицинских манипуляций, лабораторных работ, терапевтических и диагностических процедур. Применяются с целью защиты пациента и врача от заражения.
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта
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