MATOPAT ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ AMBULEX NITRYL НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ L N50 ПАР

Состав

нитрил (синтетический каучук)



Покрытие: полимерное

Описание

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные под товарным знаком «matopat»: Ambulex Nitryl нитриловые неопудренные.



Перчатки универсальной формы, текстурированные на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов.



Удобный вид упаковки, обеспечивает подачу перчаток по штучно. Можно использовать с настенными диспенсерами.



Доступны в размерах: XS, S, M, L, XL



Отделка: гладкая поверхность, текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата инструментов



Форма: амбидекстральные,



Цвет: синий



Длина перчатки от кончика среднего пальца до валика ≥240 мм.



Одинарная толщина пальца ≥0.24 ±0,02 мм



Одинарная толщина ладони ≥0.16 ±0,02 мм



Одинарная толщина манжеты ≥0.10 ±0,01 мм



Герметичность: AQL 1.5



Стандарт: EN 455, EN 420, ASTM F 1671, ГОСТ Р 52239-2004



Наличие сертификата ISO 13485:2003, 9001:2000



Срок годности 5 лет

Особенности продажи

Без лицензии

Показания

Перчатки предназначены для проведения медицинских манипуляций, лабораторных работ, терапевтических и диагностических процедур. Применяются с целью защиты пациента и врача от заражения.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта