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MATOPAT ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ AMBULEX NITRYL НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ L N50 ПАР

MATOPAT ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ AMBULEX NITRYL НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ L N50 ПАР

Временно нет в наличии
Вид товара: Медицинские изделия
Производитель: ТЗМО С.А., АО
Страна происхождения: Польша
Форма выпуска и упаковка: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные размер L - 50 пар (100шт) в уп
Температура хранения: от 10 °C до 40 °C
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
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Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии

Коротко о товаре

Категория
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Подкатегория
ПЕРЧАТКИ И НАПАЛЬЧНИКИ
Бренд
MATOPAT
Тип
Перчатки
Количество в упаковке (пар)
100
Назначение
Смотровые
Особенности
Неопудренные
По материалу
Нитриловые
Размер
L (8-9)
Стерильность
Нестерильные
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Инструкция по применению

Matopat перчатки смотровые ambulex nitryl нитриловые нестерильные неопудренные l n50 пар инструкция по применению

Состав

нитрил (синтетический каучук)

Покрытие: полимерное

Описание

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные под товарным знаком «matopat»: Ambulex Nitryl нитриловые неопудренные.

Перчатки универсальной формы, текстурированные на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов.

Удобный вид упаковки, обеспечивает подачу перчаток по штучно. Можно использовать с настенными диспенсерами.

Доступны в размерах: XS, S, M, L, XL

Отделка: гладкая поверхность, текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата инструментов

Форма: амбидекстральные,

Цвет: синий

Длина перчатки от кончика среднего пальца до валика ≥240 мм.

Одинарная толщина пальца ≥0.24 ±0,02 мм

Одинарная толщина ладони ≥0.16 ±0,02 мм

Одинарная толщина манжеты ≥0.10 ±0,01 мм

Герметичность: AQL 1.5

Стандарт: EN 455, EN 420, ASTM F 1671, ГОСТ Р 52239-2004

Наличие сертификата ISO 13485:2003, 9001:2000

Срок годности 5 лет

Особенности продажи

Без лицензии

Показания

Перчатки предназначены для проведения медицинских манипуляций, лабораторных работ, терапевтических и диагностических процедур. Применяются с целью защиты пациента и врача от заражения.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта

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Способ применения

Дозировка

для одноразового использования
Сертификаты

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